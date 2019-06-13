"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото

13 июня 2019, 12:18

Певица покрасовалась в черном бикини.

Ольга Бузова
Ольга Бузова показала фигуру в бикини / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вызвала жаркую реакцию на свое фото в купальнике.

Певица на своей странице в Instagram показала снимок, сделанный с балкона отеля в Турции. На фото Бузова предстала в черном бикини, демонстрируя свои ягодицы.

"Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий поцелуй на балконе. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил, и готовлюсь к вечернему концерту. Жду всех своих", - написала артистка.

Подписчики отметили, что купальник певица выбрала неудачный, и раскритиковали ее за изобилие раздетых фото.

"Блин, какие-то труселя с эффектом отвисшей жопы. Неудачный купальник", - написал kino_poisk1.

"Опять жопа в кадре! Да где же чувство такта и совесть?", - отметила uliablok2.

"Ты бы трусы еще до затылка натянула", - считает holishit.

"Как всегда трусы в жопе", - возмутилась svetlana_gramma.

Ольга Бузова
Ольга Бузова покрасовалась на балконе отеля в Турции / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ольга Бузова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:50
Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах
12:35
Усик отказался биться с Поветкиным из-за политики
12:18
"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото
12:01
Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли Видео
11:56
"По себе знаю": Путин посочувствовал Зеленскому и признался, чего ждет от президента Украины
11:48
В сеть просочилось фото со свадьбы Сергея Лазарева
11:34
Доллар рьяно отыгрался на гривне за предыдущие падения
11:34
"В Шахтере сформирован менталитет победителей": Луиш Каштру рассказал в какой футбол будет играть команда
11:17
"Киев основал Куй" и "Поздравляю, куевляне": США переименовали Киев
11:00
Villa Krim: фаворит по созданию историй новости компании
10:58
Динамо будет судиться в Лозанне
10:55
В Борисполе мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его в огороде
10:00
В Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа
09:50
Путин пожаловался: отношения России с США становятся все хуже и хуже
09:41
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
09:20
"Роковая оценка": в Киеве студент покончил с собой Фото
08:50
Главные новости 13 июня: дружественное высказывание Путина об Украине и анонс отмены моратория на продажу земли
08:34
Где ждать дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на сегодня
08:30
Избиратель украинских партий – кто он? мнение
08:10
Лидер партии Зеленского анонсировал отмену моратория на продажу земли
08:05
Вареники с вишней из разного теста: рецепты без затей Фото Видео
07:40
В России вызревает заговор против Путина — Гиркин Видео
07:37
Ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку
07:15
Что не так со списком партии Порошенко на выборах в Раду
06:58
Ожидания украинцев не способен оправдать ни один президент мнение
06:31
Рождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньги
06:01
В Минздраве рассказали, чем опасны для женщин высокие каблуки
05:34
Диетолог назвала три правила здорового перекуса на работе
04:55
Голая Tayanna позировала на публичном пляже
04:08
Выборы 2019: эксперт спрогнозировал результат партии Вакарчука
03:01
Экономист оценил предложенный у Зеленского способа закупки Украиной газа в РФ
02:23
Солистка The Hardkiss публично засветила белье
01:37
Путин допускает восстановление отношений России и Украины
01:14
Названы самая опасная и самая безопасная страны мира
00:48
Ученые назвали улучшающий память овощ
00:33
Эксперт поведал, как надежно и легко обезопасить свои данные от утечки в Сеть
00:01
Экс-радикал Злата Огневич рассказала о планах на выборы в Раду
12 июня, среда
23:42
Батькивщина представила 50 кандидатов из списка на выборы в Раду: названы фамилии
23:18
"Селам пи*да": команда Зеленского испугала Сеть реальной жизнью украинского села Видео
22:54
Жена – гражданка России: новый глава СБУ рассказал о семье
22:34
В МОН озвучили сроки перехода на новое правописание
22:11
Брат Медведчука намерен баллотироваться в Раду
21:59
Рак погубил известную американскую спортсменку
21:47
Взять и применить: Трамп угрожающе "помахал" санкциями участникам Северного потока-2
21:36
В Голосе объяснили присутствие в списке людей Медведчука и Оппоблока
21:33
Вратарь Зенита устроил пьяный дебош в аэропорту
21:02
Спутник зафиксировал масштабное наращивание военной мощи РФ в Крыму Фото
20:52
Советы от бывалых: Зеленский принял на Банковой Тимошенко и Ющенко
20:27
Пострадали все регионы: в Приватбанке произошел масштабный сбой
20:02
Эстония научит Украину создавать Государство в смартфоне
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять