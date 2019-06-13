"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото

Певица покрасовалась в черном бикини.
Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вызвала жаркую реакцию на свое фото в купальнике.
Певица на своей странице в Instagram показала снимок, сделанный с балкона отеля в Турции. На фото Бузова предстала в черном бикини, демонстрируя свои ягодицы.
"Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий поцелуй на балконе. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил, и готовлюсь к вечернему концерту. Жду всех своих", - написала артистка.
Подписчики отметили, что купальник певица выбрала неудачный, и раскритиковали ее за изобилие раздетых фото.
"Блин, какие-то труселя с эффектом отвисшей жопы. Неудачный купальник", - написал kino_poisk1.
"Опять жопа в кадре! Да где же чувство такта и совесть?", - отметила uliablok2.
"Ты бы трусы еще до затылка натянула", - считает holishit.
"Как всегда трусы в жопе", - возмутилась svetlana_gramma.
Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини.