"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото

Ольга Бузова показала фигуру в бикини / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вызвала жаркую реакцию на свое фото в купальнике.

Певица на своей странице в Instagram показала снимок, сделанный с балкона отеля в Турции. На фото Бузова предстала в черном бикини, демонстрируя свои ягодицы.

"Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий поцелуй на балконе. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил, и готовлюсь к вечернему концерту. Жду всех своих", - написала артистка.

Подписчики отметили, что купальник певица выбрала неудачный, и раскритиковали ее за изобилие раздетых фото.

"Блин, какие-то труселя с эффектом отвисшей жопы. Неудачный купальник", - написал kino_poisk1.

"Опять жопа в кадре! Да где же чувство такта и совесть?", - отметила uliablok2.

"Ты бы трусы еще до затылка натянула", - считает holishit.

"Как всегда трусы в жопе", - возмутилась svetlana_gramma.

Ольга Бузова покрасовалась на балконе отеля в Турции / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини.