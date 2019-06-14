"Лесюня юбочку потеряла!": Никитюк засветила попку в смелом наряде

Ведущая похвасталась нереально длинными ножками.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила сеть откровенным и одновременно сексуальным нарядом.
Ведущая разместила снимок на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в мини-жакете и стильных лодочках от Dior. Все внимание на снимке захватили стройные и невероятно длинные ноги Леси.
Подписчики удивились: неужели ведущая забыла одеть юбку или шорты, и не постеснялась "засветить" попку.
"Ножки, попка просто класс!", - написал krasavinvalery.
"Ты голая и в пиджаке?", - спросил dimashpkhno.
"Платье? Или шорты забыла одеть?", - отметил mirsokol.
"Ой Лесюня, юбочку потеряла!", - считает osolga66.
Ранее Леся Никитюк без белья похвасталась нарядом для шоу Хто зверху.