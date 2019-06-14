"Крыша поехала": нагая Настя Каменских смутила Instagram фото в стиле порно

Настя Каменских опять оголилась / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая после 13-летних тайных отношений с Потапом, наконец-то вышла за него замуж 23 мая, никак не успокоится. Певица то и дело пытается всему миру показать, что она действительно красива, сексуальна и обворожительна.

Но складывается впечатление, что Настей Каменских двигает какое-то нездоровое желание кому-то что-то доказать. Ибо сложно представить, что счастливая в браке женщина будет выставлять напоказ свое голое фото из супружеского ложе с самого утра спустя пару недель после свадьбы. Не брак, получается, а шоу, а мы всего лишь зрители.

Впрочем, это же Настя Каменских, которая привыкла интриговать и удивлять ежедневно!

Так, сегодня утром, 14 июня, певица разместила в своем Instagram очередное провокационное голое фото. Голое в буквальном смысле. Под фото подпись: "Поймал меня с утра мой мальчик".

Поклонники Насти Каменских возмутились такому фото.

Читайте такжеПотап и Настя женятся: любовь длиною в 13 лет, расплата за популярность и "поющая шлюха"Вот что они пишут: "Я конечно все понимаю , красиво, но мне кажется, это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!", "В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы", "Ужас, зачем такое выставлять? Половину аудитории дети, они смотрят на таких как ты и тоже вылаживают", "Скоро явно будет порно. После замужества понесло?", "Счастье любит тишину!!!", "Настя, у тебя уже твоя фантазия зашкаливает... И твоего мальчика с сивой бородой тоже... Фу!!!!", "Походу, у нее крыша поехала уже совсем".

Но, как видим, Настя Каменских просто не в курсе, что "счастье любит тишину".

Напомним, ранее Потап раскрыл секрет, почему свадьба с Каменских прошла не в Италии.