В нижнем белье: Тина Кароль показала сексуальное фото в постели

Певица показала смелый снимок.
Украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальным фото в постели.
Артистка показала снимок, который вызвал бурю обсуждения и "взорвал" ее Instagram. На смелом фото артистка запечатлена лежа на кровати в черном нижнем белье от Dior без макияжа.
Поклонники признались, что не ожидали такого откровенного снимка от певицы, однако расхвалили фигуру Кароль.
"Очень эстетично и сексуально!", - написала xsilativ.
"Это просто огнище", - считает lacreaart.
"Уля-ля! Неожиданное фото и очень красивое, женственное", - отметила victoria_dromashko.
Ранее Тина Кароль свела с ума откровенным нарядом.