В нижнем белье: Тина Кароль показала сексуальное фото в постели

Тина Кароль удивила сеть новым фото / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальным фото в постели.

Артистка показала снимок, который вызвал бурю обсуждения и "взорвал" ее Instagram. На смелом фото артистка запечатлена лежа на кровати в черном нижнем белье от Dior без макияжа.

Поклонники признались, что не ожидали такого откровенного снимка от певицы, однако расхвалили фигуру Кароль.

"Очень эстетично и сексуально!", - написала xsilativ.

"Это просто огнище", - считает lacreaart.

"Уля-ля! Неожиданное фото и очень красивое, женственное", - отметила victoria_dromashko.

Тина Кароль покрасовалась в постели / instagram.com/tina_karol

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