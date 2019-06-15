"Вот это сисяо": Анна Семенович взбудоражила сеть громадным бюстом

Семенович показала фото с отдыха / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы Блестящие Анна Семенович взбудоражила сеть сексуальным фото в бассейне.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, на котором она позирует мокрая в фиолетовом купальнике, демонстрируя крупным планом свою немаленькую грудь.

"Каждый человек, который приходит к нам в жизнь несет для нас какой-то урок. Кто-то учит нас терпению, кто-то любви, а кто-то ответственности", - подписала смелое фото звезда.

Поклонники рассыпались в комплиментах, убедили Семенович, что она очень сексуальна, и расхвалили ее бюст.

"Анна, вы потрясающая женщина, вот чувствуется ваша пылкость, страсть и самое главное свежесть. С каждым разом, увидев ваши фото, я еще раз убеждаюсь, что вы неизведанная планета", - написал ragahays.

"Оооо вот это сисяо", - отметил leha26ru.

"Горячая штучка", - считает sibiryak7.

Анна Семенович похвасталась бюстом / instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото.