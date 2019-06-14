Секс-игрушка, стриптизер и пиньята в виде члена: Настя Каменских показала, как прошел ее девичник

Настя Каменских показала, как провела девичник / instagram.com/kamenskux

Новоиспеченная жена Потапа украинская певица Настя Каменских показала, как прошел ее девичник.

Видео празднования певица поделилась в блоге на своем YouTube-канале. Вечеринку для Насти устроили ее близкие подруги, ролик наполнен радостными искренними моментами и перчинкой.

"Я так рада, что меня окружают искренние и любящие люди! Именно они сделали для меня этот невероятный праздник #NKBRIDEPARTY! Мои девочки, которые продумали все до мелочей: начиная от невероятной стилизации всего праздника, развлечений и сладостей, заканчивая шикарным президентским номером @hyattregencykyiv с потрясающе красивой террасой! Я решила поделиться с вами этим веселым днем и показать, как же мы провели девичник. Поэтому сегодня на моем канале вышел специальный выпуск #NKblog! Это одна из моих любимых и очень особенных серий! Я уверенна, что вам будет весело", - написала певица в Instagram.

Девичник Насти начался с сюрприза: когда она ехала с водителем, ее остановили переодетые в полицейских украинский ведущий Владимир Остапчук и участник группы ZBSband Богдан Буйлук и буквально похитили с машины.

Остапчук "благословил" Настю на девичник, перекрестив ее черным фаллоимитатором, который певица, к слову, забрала с собой в лимузин.

Певица отказалась целовать фаллоимитатор

Также Каменских встречали ее подруги – все в белоснежных нарядах, которые забрали певицу в лимузин, и с шампанским подвезли к роскошному месту празднования – шикарному столичному отелю, где сняли президентский номер.

Там на террасе Настю встречала огромная пиньятта в виде члена.

Певица шутливо приобняла пиньятту

Не забыли девушки пригласить и стриптизера – однако, сам танец на видео не был показан.

Кроме того, Каменских задарили трогательными подарками: белый халат, украшенный вышитой жемчугом надписью Bride – именно в нем певица встречала утро в день свадьбы. Кроме того, Насте вручили корону с фатой, устроили множество сюрпризов и подарили действительно незабываемый девичник.

Как это было – Каменских показала в своем блоге:

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.

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