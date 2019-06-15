Огонь: Лобода в бикини взбудоражила откровенным фото

Светлана Лобода накануне концерта в Турции поделилась горячими фото со своими поклонниками.
Лобода не теряет время даром, и перед концертом в Анталии понежилась на пляже, после чего решила порадовать поклонников пикантными фото.
Певица опубликовала снимки в бикини, спрашивая, готова ль Анталия зажигать.
Фото произвели эффект на поклонников Лободы - высокая посадка бикини и удачный ракурс создают впечатление бесконечно длинных ног "от ушей".
А сам купальник в розово-черных тонах особо подчеркнул плоский живот и соблазнительные формы певицы. Она позирует, то выставляя ножку, то закидывая руки за голову.
"Какое же огнище. я сейчас увидела", "Ноги", "бесконечные ноги!!", "Слишком идеальная", "огонь!", "Нооогии!", "Вы ньюзмейкер после этого, Светлана", - пишут подписчики.
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