Голая Хайди Клум игриво засветила аппетитную грудь

Голая Хайди Клум показала грудь / instagram.com/heidiklum/

Немецкая модель Хайди Клум никогда не отказывает себе похвастаться шикарной фигурой и порадовать поклонников "клубничкой".

Она вызвала бешеный фурор свежим видео, на котором решила показать голую грудь в Instagram.

"Спокойной ночи", - пожелала девушка поклонникам, опубликовав ролик.

На нем она чистит зубы перед зеркалом о одном поясе для чулков и трусиках, а грудь слегка прикрыта руками.

Девушка уже успела превратить прическу в каскад свободно падающих волос, а грудь так и норовит выпрыгнуть напоказ, пока она ее поддерживает рукой с телефоном.

Хайди Клум публично засветила голую грудь смотреть онлайн видео:

Всего за пару часов видео набрало 900 тысяч просмотров, и уверенно шло к 1 миллиону. Поклонники засыпали девушку комплиментами за ее стройную фигуру и соблазнительные формы.

До этого Хайди опубликовала снимок, для которого позировала в стиле НЮ.

На фото она сидит на песчаном пляже, пождав ноги, прикрыв таким образом грудь, и держась за колени руками. Ноги, спина и руки у модели в песке.

Хайди Клум голая на пляже / instagram.com/heidiklum/

Поклонникам очень понравилось фото, а друзья модели начали писать, что им не хватает этой девушки. Фото сделано фотографами и стилистами Марком и Полой Кейн.

Снимок уже собрал более 70 тысяч лайков и сотри комментариев с комплиментами.

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