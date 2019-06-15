В белье и без: победительница Холостяка заинтриговала пикантными фото

Даша Квиткова поделилась пикантными фото/ instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова делится со всеми своим счастьем и не видит ничего плохого в том, чтобы продемонстрировать соблазнительную фигуру.

Девушка опубликовала серию снимков в сети, где предстает как в белье, так и без него - в одной простыне.

Даша Квиткова в белье/ instagram.com/kvittkova/

"Сегодня о лёгком и нежном", - пишет она.

Девушка попросила подписчиков рассказать о себе что-то хорошее в комментариях.

Даша Квиткова в одной простыне/ instagram.com/kvittkova/

На снимках она позирует в кружевном белом белье, демонстрируя плоский животик и соблазнительную грудь, а также, замотанной в простыню - на одном фото видно, что белья при этом на ней нет.

"Классные фотки", "Чарівна", "Красивая", "Ось так виглядає щаслива жінка,поряд з коханим", - пишут в комментариях комплименты. Ну и пишут хорошее о себе - про влюбленность, похудение, про то, что стали мамами...

Даша быстро набирает популярность в соцсетях - меньше чем за час ее пост с фото набрал более 20 тысяч лайков и сотни комментариев.

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