В белье и без: победительница Холостяка заинтриговала пикантными фото

Даша Квиткова, которая встречается с экс-Холостяком Никитой Добрыниным, восхитила подписчиков шикарными формами.
Даша Квиткова делится со всеми своим счастьем и не видит ничего плохого в том, чтобы продемонстрировать соблазнительную фигуру.
Девушка опубликовала серию снимков в сети, где предстает как в белье, так и без него - в одной простыне.
"Сегодня о лёгком и нежном", - пишет она.
Девушка попросила подписчиков рассказать о себе что-то хорошее в комментариях.
На снимках она позирует в кружевном белом белье, демонстрируя плоский животик и соблазнительную грудь, а также, замотанной в простыню - на одном фото видно, что белья при этом на ней нет.
"Классные фотки", "Чарівна", "Красивая", "Ось так виглядає щаслива жінка,поряд з коханим", - пишут в комментариях комплименты. Ну и пишут хорошее о себе - про влюбленность, похудение, про то, что стали мамами...
Даша быстро набирает популярность в соцсетях - меньше чем за час ее пост с фото набрал более 20 тысяч лайков и сотни комментариев.
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