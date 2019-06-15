Рита Ора без белья публично засветила грудь

Рита Ора не надела белье для фотосессии/ instagram.com/ritaora/

Британская поп-певица Рита Ора похвасталась откровенной фотосессией на своей странице в соцсетях.

Она написала, что специально для фотосессии выбралась в северную часть Лондона в студию Spring Studios, для фотосессии с которой и принарядилась.

Она примерила костюм-двойку ярко-салатового цвета, при это совершенно не надев под него белье, так что под необходимым ракурсом фотографа, она продемонстрировала свой шикарный бюст.

Рита Ора показала грудь/ instagram.com/ritaora/

А кожаная юбка в полной мере позволяет насладится ее стройными ножками. в зеленых кедах.

Рита Ора снялась без белья / instagram.com/ritaora/

Эксцентричная певица решила не заморачиваться, и к тотал грин луку добавила красные носки. Ну а что, - она звезда, ей так модно.

Рита Ора похвасталась ножками / instagram.com/ritaora/

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