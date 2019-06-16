Зведа 95 квартала без белья снялась для глянца

Актриса и певица Вера Кекелия, которая участвовала в проекте Голос, снялась в шикарной фотосессии без белья.
Певица Вера Кекелия, которая с 2018 года играет в Женском квартале с Леной Кравец, поделилась горячими фото, сделанными для известного глянца.
В своем Instagram она опубликовала фото для Viva, где позирует в облегающем костюме без белья.
В фотосессии она участвовала с другой актрисой Квартала - Мартой Адамчук.
"Йогистки с Мартой Адамчук. Мы только учимся", - подписала она фото у себя в Instagram.
На снимках они с Мартой в облегающих трико позируют в зале для йоги, или просто спортзале.
Вера примерила черный костюм, а Марта - красный. В облегающих костюмах, с открытой спиной видно, что белья на девушках нет, и соблазнительные формы проступают через ткань.
Марта также поделилась аналогичными фото в своих соцсетях: "Недавно мы с Верой Кекелией впервые испробовали йогу", - пишет она.
Фото обеих девушек набирают лайки и комментарии с комплиментами, где поклонники радуются за их попытку совладать с чем-то новым.
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