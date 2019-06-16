Звезда 95 квартала без белья снялась для глянца

Вера Кекелия снялась без белья / instagram.com/kekeliavera/

Певица Вера Кекелия, которая с 2018 года играет в Женском квартале с Леной Кравец, поделилась горячими фото, сделанными для известного глянца.

В своем Instagram она опубликовала фото для Viva, где позирует в облегающем костюме без белья.

В фотосессии она участвовала с другой актрисой Квартала - Мартой Адамчук.

"Йогистки с Мартой Адамчук. Мы только учимся", - подписала она фото у себя в Instagram.

На снимках они с Мартой в облегающих трико позируют в зале для йоги, или просто спортзале.

Вера Кекелия и Марта Адамчук произвели фурор / instagram.com/marta_adamchuk/

Вера примерила черный костюм, а Марта - красный. В облегающих костюмах, с открытой спиной видно, что белья на девушках нет, и соблазнительные формы проступают через ткань.

Вера Кекелия не надела белье для облегающего наряда / instagram.com/kekeliavera/

Марта также поделилась аналогичными фото в своих соцсетях: "Недавно мы с Верой Кекелией впервые испробовали йогу", - пишет она.

Марта Адамчук без белья/ instagram.com/marta_adamchuk/

Фото обеих девушек набирают лайки и комментарии с комплиментами, где поклонники радуются за их попытку совладать с чем-то новым.

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