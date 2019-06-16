Разрез до попы: Звезда Школы поделилась пикантными фото на крыше

Лиза Василенко засветила ножки в короткой юбке/ instagram.com/elizabethvasilenko/

Лиза Василенко в крошечном топе и откровенной юбке поделилась откровенными фото и задала подписчикам важный вопрос.

На своей странице в Instagram Лиза опубликовала фото из ресторанчика в центре столицы Украины. Она сидела за столиком у края и решила попозировать.

Красный топик, открывающий шею и живот неплохо подошел мини-юбке с разрезом до ягодиц, так что, пока девушка сидела на стуле, ее ножки и бедра попали в самый удачный ракурс. Кроме того, открывающий живот топ позволил продемонстрировать плоский и накачанный живот.

Лиза Василенко похвасталась стройными ножками / instagram.com/elizabethvasilenko/

В подписи к фото она спросила, каким бы именем подписчики никогда не назвали детей, но поклонники в сотнях комментариев не только отвечали на ее вопрос, но и писали комплименты:

"Секси", "Такая взрослая уже", "Ты такая сексуальная", "Какая красотка", "Разрез до попы" и другие.

Некоторые поинтересовались размером ее ноги, и где можно купить такую юбку, а кое-кто даже пошутил про коленки делая пошлые намеки по поводу их состояния у девушки.

Лиза Василенко в мини-юбке впечатлила поклонников / instagram.com/elizabethvasilenko/

Фото набирает десятки тысяч лайков, а комментаторы не намеры останавливаться.

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