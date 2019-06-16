Опять голая: Вера Брежнева без белья взбудоражила фантазию

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева снялась в блестящем боди с открытыми ногами, животом и грудь, чем сильно порадовала поклонников.

В своем Instagram она показала лишь часть фотосессии - она снималась как днем, так и ночью.

"И пусть в моих поступках не было логики...Я не умею жить по-другому", - написала Брежнева и добавила смайлик разбитое сердце.

Фото из съемок клипа Я не святая - как раз тогда, когда до Брежневой дошли слухи об изменах Меладзе.

На снимках она позирует в черном блестящем боди, более даже похожем на купальник, которое полностью открывает грудь, живот и ноги аж до ягодиц. Вероятно, спина тоже открытая, но Брежнева не поворачивалась спиной на фото.

Вера Брежнева снялась полуголой / instagram.com/ververa/

Она показала три фото - первая стоя ночью спиной к шикарному кабриолету, вторая - в полотенце сидя у подножия статуи и копируя ее позу, а на третьем - снова у машины, более крупным планом.

Вера Брежнева похвалилась тройными ножками / instagram.com/ververa/

При этом на некоторых фото она надела колготки, на одной их совсем не видно. Зато на фото все смогли оценить длинные стройные ноги и попу певицы, а также соблазнительные формы в глубоком вырезе.

Вера Брежнева засветила аппетитные формы/ instagram.com/ververa/

Поклонники большей частью начали писать, что она большой молодец, очень смелая и красивая, чтобы такой и оставалась. Другие восхищались ее длиннющими ногами, которые особо подчеркнуты на фото, и почти признавались ей в любви, но нашлись и те кто возмутился, что дальше более откровенно уже некуда - только полностью раздеться.

"Ноги", "Мать жги дальше в том же духе!!", "обязательно полуголой", "Ажмуш яжатец и всё равно нравица", "Вера ты супер!!!Но худеть больше не надо!!!!Стоп!".

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