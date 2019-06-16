Крупным планом: Жена Ступки показала грудь и секси-ножки в спортзале

Жена Ступки Полина Логунова с утра-пораньше поделилась с поклонниками пикантным фото прямо из спортзала.
Жена Дмитрия Ступки Полина Логунова ведет здоровый образ жизни и активно занимается в спортзале, поэтому не удивительно, что много снимков она делает там.
В этот раз Полина поделилась в Stories, что она уже позанималась в спортзале еще без четверти шесть утра.
Она сделала сэлфи прямо в спортзале, демонстрируя соблазнительную грудь и длинные ножки в коротеньких шортиках и топе. В кадр просто не могла не попасть знаменитая татуировка девушки на бедре и на руке. На сэлфи вид сверху, так что Логунова предоставила всем возможность насладится своей шикарной фигурой.
В Stories комментарии не видно, но вероятно, поклонники забросали жену Ступки комплиментами за ее прекрасную внешность.
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