Танцовщица и модель: пикантные фото девушки Владислава Супряги

В сети активно обсуждают героя ЧМ-2019 Владислава Супрягу. Главред расскажет о второй половине лидера молодежной сборной Украины - Даше Савиной.
Владислав Супряга стал автором дубля, который принес победу украинцам в матче с Кореей 15 июня. Супряга перешел в Динамо летом 2018 из Днепра-1, и обошелся в 6,5 млн евро.
В соцсетях писали, что до матча Супряга мало проявлял себя на поле, но у него всегда была надежная поддержка на трибунах и дома.
Самой активной его фанаткой является его девушка - Даша Савина, которая на год младше 19-летнего футболиста.
Она также родом из Днепра, но учится в одном из столичных университетах. Ранее занималась танцами, последнее время строит карьеру в модельном бизнесе.
Вместе они уже более двух лет, и девушка регулярно либо приходит на игры своего возлюбленного, либо пристально следит за ними онлайн, если не было возможности приехать.
В соцсетях она публикует много фото - и со сцены, например с Ириной Билык и Димой Коляденко, и со спортзала и с пляже и вечеринок. Не отказывает себе и в пикантных фото, которые подчеркивают ее спортивную фигуру.
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