Грудь жены Стэтхэма едва не выпрыгнула из купальника на откровенном фото

Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась пикантными фото с отдыха с мужем, засветив свои шикарные формы.
Модель Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась перед поклонниками своей невероятной фигурой, которую почти не скрывает крошечное бикини.
"Да здравствует Италия", - подписала фото Рози.
На фото она позирует на на лодке, которая идет где-то в море в черной бикини-комбинации, которую удачно дополняют солнцезащитные очки.
Девушка в полной мере продемонстрировала свои длиннющие стройные ноги, а крошечный бюстгальтер удачно подчеркивает ее грудь, которая едва из него не выпрыгнула.
Фото бешено набирает лайки и комментарии - первое всего за пару часов собрало 190 тысяч лайков, а второе - 30 всего за 10 минут.
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