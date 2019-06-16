Грудь жены Стэтхэма едва не выпрыгнула из купальника на откровенном фото

Рози Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Модель Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась перед поклонниками своей невероятной фигурой, которую почти не скрывает крошечное бикини.

"Да здравствует Италия", - подписала фото Рози.

На фото она позирует на на лодке, которая идет где-то в море в черной бикини-комбинации, которую удачно дополняют солнцезащитные очки.

Девушка в полной мере продемонстрировала свои длиннющие стройные ноги, а крошечный бюстгальтер удачно подчеркивает ее грудь, которая едва из него не выпрыгнула.

Рози Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Рози Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Фото бешено набирает лайки и комментарии - первое всего за пару часов собрало 190 тысяч лайков, а второе - 30 всего за 10 минут.

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