Умер барабанщик Машины Времени Сергей Остроумов: причина смерти музыканта

Умер Сергей Остроумов / sgaf.ru

Сергей Остроумов умер после длительной болезни, и перенесенной ранее операции.

Об этом рассказал лидер Машины Времени Андрей Макаревич.

"Умер Сережа Остроумов", - написал Макаревич.

Умер Сергей Остроумов / facebook.com/makarevichav/

В комментариях уточняют, что Сергей Остроумов умер от инсульта.

"Он был совершенно уникальный музыкант. Наверное, лучший барабанщик, которого я когда-либо слышал живьем", — сказал Андрей Макаревич в комментарии изданию "360".

Он объяснил, что Сергей чудом выжил несколько лет назад. Тогда ему пришлось делать операцию.

"К сожалению, со здоровьем у него было не очень хорошо. Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию на желудок. Тогда его чудом спасли", - объяснил Макаревич.

Остроумов играл на барабанах в сольном проекте Макаревича Оркестр креольского танго, а также иногда выступал с Машиной времени.

Музыканту было 54 года. Точная причина смерти барабанщика пока не известна.

Сергей Остроумов учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств. После этого выходил на сцену в составе ансамблейи Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова — Андрея Рябова.

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