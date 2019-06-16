День отца-2019: Меган Макл и Гарри впервые показали лицо сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына / instagram.com/sussexroyal

Герцогиня Сассекская Меган и герцог Сассекский Гарри с разрешения королевы Елизаветы ІІ опубликовали в соцсетях официальное фото лица своего сына Арчи.

Снимок появился на официальном аккаунте герцогов в Instagram в честь Дня отца, с которым поздравили принца Гарри.

"С днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", - говорится в подписи к фото. Это первое официальное фото принца Арчи, которое появилось с дня его рождения.

На снимке видно не только крошку-Арчи, но и руки принца Гарри, который его держит.

А тем временем в комментариях поклонники четы герцогов Сассекских пришли в неистовство и переживают эйфорию.

Фото сына Гарри и Меган / instagram.com/sussexroyal

Все умиляются маленькому Арчи, поздравляют Гарри, а также благодарят за то, что наконец показали всем малыша.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев с сыном не пришел на поминки 4 годовщины смерти Жанны Фриске.