День отца-2019: Меган Макл и Гарри впервые показали лицо сына

Счастливая семья Меган и Гарри впервые после рождения, показали обществу своего сына Арчи.
Герцогиня Сассекская Меган и герцог Сассекский Гарри с разрешения королевы Елизаветы ІІ опубликовали в соцсетях официальное фото лица своего сына Арчи.
Снимок появился на официальном аккаунте герцогов в Instagram в честь Дня отца, с которым поздравили принца Гарри.
"С днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", - говорится в подписи к фото. Это первое официальное фото принца Арчи, которое появилось с дня его рождения.
На снимке видно не только крошку-Арчи, но и руки принца Гарри, который его держит.
А тем временем в комментариях поклонники четы герцогов Сассекских пришли в неистовство и переживают эйфорию.
Все умиляются маленькому Арчи, поздравляют Гарри, а также благодарят за то, что наконец показали всем малыша.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев с сыном не пришел на поминки 4 годовщины смерти Жанны Фриске.