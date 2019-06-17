Интимные фото голой Беллы Торн слили в сеть

Белла Торн / instagram.com/bellathorne/

Белла Торн, которая недавно начала музыкальную карьеру, пострадала от хакеров, которые слили ее интимные обнаженные фото в сеть.

Однако девушка публично сама сообщила об этом и выложила свои фото в соцсети, чтобы избавиться от власти шантажистов.

Судя по ее посту в Твиттер, ее сначала шантажировали интимными фото, которые обещали опубликовать, но чтобы избавиться от унизительной ситуации, "вернуть контроль над своей жизнью", девушка сама опубликовала все эти фото, а заодно и переписку. Он пообещала, что напишет об этой ситуации в своей следующей книге.

После этого все фото все равно были опубликованы на "хакерских" ресурсах.

Белла Торн / соцсети

Белла Торн / соцсети

Не удивительно, что девушка стала жертвой хакеров - последние несколько лет ее публикации в сети граничили с приличием, а популярность ее росла. Поэтому неизвестные решили попытаться нажиться на ней.

Белла Торн / соцсети

Белла Торн / соцсети

Однако девушка с достоинством вышла из ситуации.

Белла Торн / twitter

Ранее в сети появилось фото, как грудь жены Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли чуть не вывалилась из купальника.