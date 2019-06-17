Леся Никитюк засветила аппетитную попу на девичнике

Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальной фигурой / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк не перестает удивлять поклонников, и засветила шикарные ягодицы на очень удачном фото, чем вызвала настоящий фурор.

Никитюк отправилась на небольшой выходной, который провела с певицей Лией Ли в Queen Country Club.

Девушки резвились у бассейна, снимались в раздевалке, и курили кальян. Именно там Лесю сняли в новом купальнике в прыжке в отличном ракурсе - ее попа не оставила равнодушными никого из подписчиков - "Хмельницкий орех", "Попа, как у Ким", "Агонь", и тд пишут поклонники в комментариях, хотя не обошлось и без критиков, которые нашли у Никитюк целлюлит на фото. Однако последние остаются в меньшинстве.

Леся Никитюк засветила аппетитную попу/ Instagram

На фото Леся в полу прыжке попала в кадр со спины в пол-оборота - это позволило в полной мере отобразить ее шикарную грудь, аппетитные ягодицы и длинные ножки.

В Stories она опубликовала бумеранг, где они с подругой прыгают перед зеркалом в раздевалке, демонстрируя не только шикарные формы, но и прекрасное настроение. А также видео, где она курит кальян, и демонстрирует декольте своего купальника, который слабо скрывает достоинства ее фигуры.

Леся Никитюк поделилась сэлфи в зеркале / Instagram

Идея поделиться фото с отдыха однозначно хорошая - снимок в соцсети набирает лайки просто десятками тысяч.

Леся Никитюк с кальяном засветила декольте / Instagram

Ранее победительница Холостяка Даша Квиткова в бикини показала откровенное сэлфи в зеркале.