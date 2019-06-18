Карди Би засветила голый зад на сцене во время тверка

Карди Би / instagram.com/iamcardib

Певица Карди Би исполнила первый концерт после осложнений из-за операции по увеличению груди, и он прошел не без происшествий.

Прямо во время выступления певица решила впечатлить зрителей своим фирменным тверком, и это ей действительно удалось - в самый интересный момент косюм порвался ровно на попе, пишет телеграм-канал Stars.

Инцидент произошел во время выступления в Теннеси на фестивале музыки и искусства Bonnaroo 2019.

Фанаты, которые стояли подальше от сцены ничего и не заметили, но те, что были под сценой, и фотографы не смогли упустить такого момента, и запечатлели его на фото.

Карди Би порвала костюм на попе во время тверка/ Телеграм

Карди Би почувствовала неладное, и скрывшись за сценой переоделась в халат, но фото уже были сделаны, и распространились по миру.

Карди Би уроженка Нью-Йорка, и считает себя ярой католичкой, несмотря на свой развязный образ жизни. Девушка регулярно напоминает, что общается с Богом лично.

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