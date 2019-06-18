Секасная малышка: Тина Кароль свела с ума пикантным фото в постели

Тина Кароль поделилась пикантным фото/ instagram.com/tina_karol/

Певица и судья шоу Голос Країни Тина Кароль решила окончательно свести с ума своих поклонников, и опубликовала супер-нежное пикантное фото в постели.

На снимке в Instagram Тина в черно-белых цветах позирует на разобранной постели в рубашке.

Девушка демонстрирует супер-соблазнительные ножки, которые специально скрестила. Под рубашкой виднеется только черная маечка-топ.

Фанаты могут оценить ее стройные длинные ножки, соблазнительные ягодицы и стройную фигурку.

Тина Кароль соблазнила стройными ножками/ instagram.com/tina_karol/

Они уже пришли в восторг от фигуры Кароль, и засыпали ее комплиментами: "Wow", "Гимнастика", "Слишком", "У-ля-ля", "И эти бесконечные ноги! Красота!", "Вери хоот", "бомба", "Очень красива", "Секасная малышка", - пишут в комментариях.

Ранее Карди Би засветила голый зад на сцене во время тверка