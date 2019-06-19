Аппетитные булки: полуголая Седокова похвасталась телом на откровенных фото

Анна Седокова / Instagram

Седокова в крошечном бикини опубликовала вызывающее фото, на котором позирует за столом, и вызвала им целую бурю эмоций у фанатов.

Седокова снялась за столом с булочками и написала пространный пост о здоровом питании, но поклонники сразу просекли, что она просто хотела продемонстрировать свой гигантский бюст.

"Аппетитная", "Булочка", "Четко", "Милаха такая", "Аня, хватит жрать!", - пишут в комментариях. Некоторые даже всерьез приняли ее рекомендации и поблагодарили за подсказки - кто знает, может оно и действует?

Анна Седокова похвасталась шикарным бюстом/ instagram.com/annasedokova/

Перед этим она опубликовала фото с пляжа, где показывала камере свои обнаженные ягодицы. На снимке она лежит на шезлонге в полуоборота, выложив в одну сторону шикарный бюст, и оттопырив попу.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Правда, под постом шла не связанная с фото информация, но в конце поклонники узнали, что Седокова просто хвастается, что она все еще отдыхает, и нежится на пляже.

Ранее Тина Кароль свела всех с ума пикантным фото в постели