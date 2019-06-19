"Килограмм костей и вставная грудь": российская телеведущая шокировала сеть фото топлес

Анна Грачевская показала слишком откровенное фото / instagram.com/anna_grachevskaya

Российская телеведущая, модель Анна Грачевская решила наглядно показать, что она готова к пляжному сезону.

На своей странице в Instagram звезда показала селфи, на котором она позирует практически обнаженной: лишь в розовых трусах, прикрыв грудь эмоджи сердечко.

"К лету и отпуску готова! Теперь работаю над рельефом!", - написала Анна.

Однако, подписчики не оценили изменения во внешности ведущей, а затравили ее из-за болезненно худого вида.

"Анна, увидела пост и не могу не написать. То, что я вижу на фото – это ужас! Кроме сделанной груди, все остальное выглядит больным от ненормальной худобы. Или прикройтесь хотя бы платьем. Здесь нечего демонстрировать", - отметила Анита Цой.

"Вроде и муж есть, и ребенок, а ведет себя как шкура… Еще писю свою сфоткай, а то мало лайков. А я отписываюсь, вы опустились в моих глазах, Анна", - написала dariyshka_v.

"Уже не сексуальна. Была секси, а сейчас килограмм костей и метр кожи, и сразу выделяется вставная грудь", - считает pozitivchik88, на что Анна ответила: "47 кг костей. Почему метр кожи?".

Анна Грачевская удивила сеть худобой / instagram.com/anna_grachevskaya

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