Наши груди – наше оружие: Femen посвящают фильм

Наши груди – наше оружие: История движения Femen / Артхаус Траффик

Французская компания Pan-Européenne и украинская Артхаус Трафик в рамках Каннского фестиваля запланировали фильм Наши груди – наше оружие: История движения Femen.

Пока что единственное, что известно - название, дата начала съемко и несколько человек и съемочного процесса. Лента станет результатом совместного производства Украины, Франции и Германии.



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Директор украинской кинокомпании Денис Иванов выступает продюсером фильма, а вот автором идеи и режиссером проекта выступает Дарья Жук. Ее первый полнометражный фильм Хрусталь выиграл гран-при Одесского международного кинофестиваля и приз молодёжного жюри фестиваля в Корке. Всего фильм показали в программах более 50 международных фестивалей.

Над сценарием работает Наталья Блок, которая в своих картинах затрагивает темы феминизма и гендерного неравенства (ее последняя работа – Эти волны не остановить). Участницы движения Femen выступают конcультантками проекта.

А съемки совместно Украины, Франци и Германии стартуют в 2020 году.

Фильм должен показать действия Femen с невиданной доселе стороны.