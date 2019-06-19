Даша Астафьева без белья заинтриговала в облегающем платье

Даша Астафьева снялась без белья/ instagram.com/da_astafieva/

Бывшая солистка группы Nikita Даша Астафьева опубликовал в сети результаты своей последней очень откровенной фотосессии для которой она совершенно не надевала белье.

Девушка поделилась снимками и горячим видео в своем Instagram, при этом признавшись самой себе в любви.

"Можно, я буду такой, какая есть в свои 33...С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы.С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности.Можно ?И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5..Спасибо тем двум процентам , которые меня понимают и ценят.Целую экран", - подписала она публикации.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

На снимках она позирует крупным планом, и во весь рост, соблазнительно выгибаясь и демонстрируя все достоинства своей фигуры. В таком облегающем платье она не только продемонстрировала шикарнейший бюст, но и продемонстрировала отсутствие любого белья.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Своей откровенной фотосессией и признанием в любви самой себе она вызвала бурную позитивную реакцию у пользователей соцсетей, которые восторгались идеальной фигуркой девушки, и ее отношению к себе самой.

"Какая ты шикарная!!!!", "Замечательная, мудрая и сексуальная девочка. обнимаю через километры", "Роскошная", "Ааагонь пАжар", "Идеальна!!!!", "Эти изгибы", "Лучшая кошечка", - пишут в комментариях фанаты.

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