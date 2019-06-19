Большая маленькая ложь 2 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн

Большая Маленькая ложь 2 сезон 3 серия / Скриншот

Новая 3 серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь выходит в воскресенье 23 июня на телеканале НВО.

В серии Конец света Мэри Луиза пытается наладить отношения с Джейн и Зигги - чтобы общаться с третьим внуком, в то время, как Селеста переживает непростой период в общении с Джейн.

Брак Ренаты летит в Тартарары, а Гордону светит длительный срок, что совершенно не является позитивной перспективой для них.

Зато брак Эда и Мадлен еще не потерял все шансы на существование - в новой серии она готовиться обратиться к психологу.

За Бонни гонится ее прошлое, которое не сулит ничего хорошего в будущем, а Селеста, кажись скоро морально будет готова двигаться дальше после смерти ее мужа Перри.

Большая маленькая ложь 2 сезон 3 серия смотреть онлайн трейлер:

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.

Читайте, что было в первой серии 2 сезона сериала Большая маленькая ложь.