Каменских в коже выставила грудь напоказ

Настя Каменских не выдержала, и снова забросала поклонников пикантными фото в соцсетях.
Настя Каменских решила обратить внимание подписчиков на приближающийся концерт откровенным фото.
В своем посте Каменских обещает подарить билеты на концерт Maluma, но, чтобы людям было интересно, выставила не его фото, а свое. Причем в очень горячем наряде.
На фото она позирует в кожаной косухе, шортиках и то ли повязке, то ли очень маленьком лифчике.
Такой наряд позволяет в полной мере увидеть ее плоский загорелый живот, глубокое декольте, и выдающийся бюст.
За подписку, лайк и название своей песни Настя пообещала разыграть 5 пар билетов на концерт - победителям и их +1.
Поклонники уже наставили ей более 231 тыс. лайков и 20,5 тысяч комментариев.
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