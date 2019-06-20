Каменских в коже выставила грудь напоказ

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских решила обратить внимание подписчиков на приближающийся концерт откровенным фото.

В своем посте Каменских обещает подарить билеты на концерт Maluma, но, чтобы людям было интересно, выставила не его фото, а свое. Причем в очень горячем наряде.

На фото она позирует в кожаной косухе, шортиках и то ли повязке, то ли очень маленьком лифчике.

Такой наряд позволяет в полной мере увидеть ее плоский загорелый живот, глубокое декольте, и выдающийся бюст.

Настя Каменских / Instagram

За подписку, лайк и название своей песни Настя пообещала разыграть 5 пар билетов на концерт - победителям и их +1.

Поклонники уже наставили ей более 231 тыс. лайков и 20,5 тысяч комментариев.

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