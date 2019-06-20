DJ NANA в в гримерке засветила сексуальное белье

DJ NANA поделилась пикантными фото/ instagram.com/anastasia_domination/

Анастасия Кумейко, которая строит сольную карьеру как ди-джей, показала горячие подробности того, как готовится к очередному выступлению.

НаНа опубликовала сторис, на которых позирует в шипастом лифчике и крошечных трусиках.

Настя показала в сторис, как ей делали макиящ и прическу перед концертом. Она засветила в разных ракурсах грудь в черном шипастом лифчике а также шикарные ножки в клетчатых колготках.

DJ NANA / instagram.com/anastasia_domination/

DJ NANA / instagram.com/anastasia_domination/

Кроме того, она похвасталась полным образом - с прической в виде белых волос на самой тусовке.

DJ NANA / instagram.com/anastasia_domination/

Правда, накинутый сверху пиджак не в состоянии скрыть все подробности шикарнейшей фигуры Насти Кумейко. Сапожки и курточка удачно совмещается с колготками-сеточкой и четным бельем с металлическими бляшками.

Ранее Настя Каменских в коже выставила грудь напоказ.