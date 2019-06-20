Секс: Лобода в бикини крупным планом показала упругую грудь

Светлана Лобода засветила упругую грудь/ Instagram

Певица Светлана Лобода никогда не отказывается похвастаться сексуальной фигурой, и при этом склонна к театральности и загадочности.

Лобода заинтриговала поклонников новым откровенным фото в лифчике, засветив при этом плоский животик и упругую грудь.

Она подписала сэлфи "Моя обновка", повергнув всех в глубокие сомнения - новый лифчик, новый крестик, новый талисман, новый телефон, новый браслет, новое кольцо или новый парень.

"Мне кажется, тут всем не очень важно, что у вас новое. все внимательно смотрят на ваш прээсссс, не иначе", "А где такой живот достать", "Но взгляд падает на офигенную фигуру", "Вы нас вообще не жалеете,Светлана Сергеевна", "Секси-пекси...", "Светлана Сергеевна, ну вы конечно та еще штучка", - пишут поклонники.

Светлана Лобода крупным планом засветила грудь/ instagram.com/lobodaofficial/

Меньше чем за час фото набрало более 14 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами.

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