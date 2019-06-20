Дженнифер Энистон случайно оголила грудь на публике

Актриса Дженнифер Энистон не пользуется соцсетями, и активно скрывает свою личную жизнь, но папарацци иногда могут поймать весьма пикантные моменты ее жизни.
Дженнифер Энистон чуть не потеряла лифчик на пляже, и попала в этот момент в кадр папарацци.
Фото с полуголой Дженнифер Энистон уже просочились в соцсети.
Во время отдыха в Мексике и празднования дня рождения (55-летия) Кортни Кокс на пляже в Кабо-Сан-Лукас Дженнифер отличилась, надев купальник неудачной модели и размера.
Он предательски соскочил, оголив ее грудь, которую она судорожна начала прятать.
Этот момент и зафиксировали папарацци. Купальник с крошечными лоскутками ткани спереди и ниточками-завязками Дженнифер предпочла сменить на более простой черный с большими чашками.
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