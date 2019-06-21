Невыездная: Украинская певица стала жертвой мошенников и семейного права

21 июня 2019, 13:53

Певица Яна Соломко пострадала из-за несовершенной судебной системы и семейного кодекса в Украине.

Яна Соломко
Яна Соломко / Instagram

Яна Соломко пострадала от мошенников, которые использовали недостатки законов Украины в семейном и процессуальном праве.

Неизвестные провалили выступление и отдых Яны Соломко, создав ей виртуального сына.

Певица поделилась своей проблемой с судом в соцсетях.

"Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребёнком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники , которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна , вы что, брали кредит?"))) я ответила что, конечно же, нет)) И здесь мне сообщили, что я невыездная",  - призналась певица.

Яна Соломко
Яна Соломко / Instagram

Сотрудники Госпогранслужбы проверили ее по всем базам данных, и оказалось, что у нее внезапно случилось пополнение в семье - откуда-то появился виртуальный 6-летний сын, за которого она задолжала алименты.

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"На тот момент я была уже во всех базах) и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать - поплакала, заправилась валерьянкой ))), и отмотала назад 500 км. И мы начали разбираться", - продолжила она историю.

Оказалось, что полгода назад, некий неизвестный оформил на нее через суд жалобу о невыплате алиментов за 6-летнего ребенка. И суд ее даже не уведомил об этом.

Яна Соломко
Яна Соломко / Instagram

"Я поехала в суд , который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом. А ещё пострадал мой ребёнок! Мучаясь в дороге! В суде мне сказали , что другое решение я не скоро получу... а мне надо срочно уезжать на выступление! Вот так у нас работают в гос службе", - шокирована Яна.

Она пояснила, что разбираться ей пришлось при помощи и с консультациями друзей, так как госслужба не преуспела в этом.

На данный момент она собирает данные на мошенников, и уже почти всех обнаружила.

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