Известная певица словила приход и записала видео с инопланетянами

Российская певица Катя Лель снова напоминает о своих приключениях с серенькими человечками, и будоражит соцсети странным видео.
Исполнительница Катя Лель, которая последнее время развивает тему близкого контакта третьей степени, снова поймала муху, то бишь, летающую тарелку на видео.
Катя Лель не отпускает своих многострадальных поклонников, и пугает их новым роликом.
На видео с телефона с огромным зумом, который сделал картинку совершенно зернистой, певица показала "НЛО", которое больше похоже на спутник или на беспилотник.
По словам Лель, все происходило в Москве.
"Что-то сегодня нашествие. Сегодня уже 20-я по счету", - заявляет певица.
Поклонники исполнительницы усомнились в том, что на опубликованных ею кадрах — инопланетяне.
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Но нашлись и те, кто стал поддерживать ее манию.
"Я недавно видела странный огонь в небе. То летел, то на месте стоял. Минут 10 наблюдала. Очень интересно!", "Наблюдают за нами", - пишут подписчики.
Катя Лель призналась, что встречи с НЛО стали для нее привычными. Звезда признавалась, что в 16 лет видела инопланетян. По ее словам, она была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, каков их внешний вид. Певица утверждает, что эта встреча стала для нее судьбоносной — после этого она обрела дар читать мысли других людей и сочинять музыку.