Известная певица словила приход и записала видео с инопланетянами

Катя Лель НЛО / Instagram

Исполнительница Катя Лель, которая последнее время развивает тему близкого контакта третьей степени, снова поймала муху, то бишь, летающую тарелку на видео.

Катя Лель не отпускает своих многострадальных поклонников, и пугает их новым роликом.

На видео с телефона с огромным зумом, который сделал картинку совершенно зернистой, певица показала "НЛО", которое больше похоже на спутник или на беспилотник.

По словам Лель, все происходило в Москве.

"Что-то сегодня нашествие. Сегодня уже 20-я по счету", - заявляет певица.

Поклонники исполнительницы усомнились в том, что на опубликованных ею кадрах — инопланетяне.

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Но нашлись и те, кто стал поддерживать ее манию.

"Я недавно видела странный огонь в небе. То летел, то на месте стоял. Минут 10 наблюдала. Очень интересно!", "Наблюдают за нами", - пишут подписчики.

Катя Лель НЛО / скриншот

Катя Лель призналась, что встречи с НЛО стали для нее привычными. Звезда признавалась, что в 16 лет видела инопланетян. По ее словам, она была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, каков их внешний вид. Певица утверждает, что эта встреча стала для нее судьбоносной — после этого она обрела дар читать мысли других людей и сочинять музыку.