Дочь оппозиционного депутата засветила грудь на пикантном сэлфи

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина после возвращения с отпуска продолжает радовать подписчиков горячими фото.

Выступавшая на подиуме Добкина похвасталась соблазнительной фигурой на новом сэлфи, которое опубликовала в Instagram.

Она сняла себя, пока была в оранжевом купальнике, который больше походит на несколько полосок ткани, и джинсовой рубашке, полностью расстегнутой.

Делая сэлфи она так позировала, что засветила аппетитные формы, которые почти не скрывает крошечное бикини, и плоский живот, по которому и не скажешь, что девушка недавно стала мамой.

Алла Добкина / Instagram

Ранее Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи.

Напомним, Алла Добкина вышла замуж еще в 2017 году, при этом покрасовавшись в фате и белых кроссовках.

Но первенца - мальчика Алла Добкина родила в конце 2018.

До этого она пробовала себя в качестве модели, и даже выходила на подиум на показах моды в Украине.

После родов она больше занимается бьюти-блогерством и здоровым питанием, причем пример хорошей фигуры показывает на себе.