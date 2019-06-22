Хорошая поза: Элина Свитолина показала голые секси-ножки

Лучшая ракетка Украины Элина Свитолина в перерывах между играми в Великобритании радует поклонников горячими фото.
Третья ракетка мира Элина Свитолина воспользовалась шансом, и забрасывает поклонников горячими фото в соблазнительном костюме.
Теннисистка Элина Свитолина в крошечных шортиках и тенниске поделилась с поклонниками провокационными фото.
Свитолина, которая готовится к началу Уимблдона, решила замучить подписчиков, и забросать пикантными фото с тренировок.
Девушка опубликовала соблазнительное фото в обычном костюме для тенниса, при этом особенно похваставшись голыми ножками. На снимке она выгнулась в шикарный мостик, при этом подняв одну ногу вперед, так что поклонники просто не смогли сдержать восторга.
"Хорошая поза", "Невероятно", "Супер", "Такая гибкая. Потрясающе", "Круто", "Очень красиво", - пишут в комментариях фанаты.
Перед этим она опубликовала фото, на котором валяется на травке. Подписчики накинулись на не за него, утверждая, что так она вообще все что можно проиграет.
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