Хорошая поза: Элина Свитолина показала голые секси-ножки

Элина Свитолина / Instagram

Третья ракетка мира Элина Свитолина воспользовалась шансом, и забрасывает поклонников горячими фото в соблазнительном костюме.

Теннисистка Элина Свитолина в крошечных шортиках и тенниске поделилась с поклонниками провокационными фото.

Свитолина, которая готовится к началу Уимблдона, решила замучить подписчиков, и забросать пикантными фото с тренировок.

Девушка опубликовала соблазнительное фото в обычном костюме для тенниса, при этом особенно похваставшись голыми ножками. На снимке она выгнулась в шикарный мостик, при этом подняв одну ногу вперед, так что поклонники просто не смогли сдержать восторга.

Элина Свитолина похвасталась ножками в соцсетях / Instagram

"Хорошая поза", "Невероятно", "Супер", "Такая гибкая. Потрясающе", "Круто", "Очень красиво", - пишут в комментариях фанаты.

Элина Свитолина / скриншот

Элина Свитолина / скриншот

Перед этим она опубликовала фото, на котором валяется на травке. Подписчики накинулись на не за него, утверждая, что так она вообще все что можно проиграет.

Элина Свитолина / Instagram

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