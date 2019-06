Очень странные дела 3 сезон: дата выхода и финальный трейлер / Netflix

В новом 3 сезоне сериала Очень странные дела телесервис Netflix покажет еще больше чудовищ, телекинеза, дружбы любви и старого доброго рока.

Об этом свидетельствует финальный трейлер, который появился на канале Netflix в YouTube.

В трейлере нам показали, что хотя Одиннадцать закрыла портал в параллельные миры, что-то пошло не так, и в наш мир прорвалась реально жуткая тварь, которая может захватывать тела, как чудовище из 2 сезона, и убивает, как Демогоргон из 1 сезона.

В этот раз снова дети ввязываются в события, но масштабы проблем выходят далеко за границы их городка.

Уже появился список серий 3 сезона:

3x1 - Suzie, Do You Copy?- Сьюзи, прием?

3x2 - The Mall Rats - Тусовщики из ТЦ

3x3 - The Case of the Missing Lifeguard - Дело пропавшего спасателя

3x4 - The Sauna Test - Тест сауной

3x5 - The Source - Источник

3x6 - The Birthday - День рождения

3x7 - The Bite - Укус

3x8⁠ - The Battle of Starcourt - Битва за торговый центр

Очень странные дела 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Ранее появилась информация о выходе 2 сезона сериала Чернобыль.