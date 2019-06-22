Очень странные дела 3 сезон: дата выхода и финальный трейлер

В сети появился финальный трейлер олдскульного сериала о параллельных мирах Очень странные дела-3.
В новом 3 сезоне сериала Очень странные дела телесервис Netflix покажет еще больше чудовищ, телекинеза, дружбы любви и старого доброго рока.
Об этом свидетельствует финальный трейлер, который появился на канале Netflix в YouTube.
В трейлере нам показали, что хотя Одиннадцать закрыла портал в параллельные миры, что-то пошло не так, и в наш мир прорвалась реально жуткая тварь, которая может захватывать тела, как чудовище из 2 сезона, и убивает, как Демогоргон из 1 сезона.
В этот раз снова дети ввязываются в события, но масштабы проблем выходят далеко за границы их городка.
Уже появился список серий 3 сезона:
3x1 - Suzie, Do You Copy?- Сьюзи, прием?
3x2 - The Mall Rats - Тусовщики из ТЦ
3x3 - The Case of the Missing Lifeguard - Дело пропавшего спасателя
3x4 - The Sauna Test - Тест сауной
3x5 - The Source - Источник
3x6 - The Birthday - День рождения
3x7 - The Bite - Укус
3x8 - The Battle of Starcourt - Битва за торговый центр
Очень странные дела 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
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