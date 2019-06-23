Юная бразильская порноактриса "завела" фанатов порцией откровенных фото

Юная порностарлетка Джина Валентина решила побаловать своих фанатов свежими и откровенными фото через свою страницу в соцсети Instagram.

Она родилась в феврале 1997 года в легендарном бразильском городе Рио-де-Жанейро. В 2015-м, едва достигнув совершеннолетия, Валентина, перебравшись в США, решила сниматься в порно. С тех пор девушка трудится, не покладая, что называется, тела.

По состоянию на сегодня Валентина снялась в 485 порнофильмах и порнороликах. Причем она работала для разных студий, в том числе таких известных как Kick Ass, Brazzers, Reality Junkies, New Sensations, Digital Sin, Lethal Hardcore, Evil Angel, Forbidden Fruits Films, Devil’s Films, Filly Films, Wicked, Bang Bros, 3rd Degree и Girlfriends Films.

Напомним, ранее в Сети появился топ-5 порноактрис, сделавших успешную карьеру на пенсию.