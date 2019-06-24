Фу, как стыдно: жена Ступки в кружевном белье взбудоражила сеть

Полина Логунова сделала пикантное сэлфи в белье / instagram.com/polinalogunova

Жена Дмитрия Ступки бьюти и фитнес блогер Полина Логунова постебалась над пользователями соцсети интимным фото.

Полина Логунова снялась в домашнем белье, и пристыдила пользователей соцсетей.

Девушка снялась в "домашнем" варианте белья - не секси-купальнике, или комбинации, а в непарных трусиках и спортивном лифчике, протроллив при этом самых жутких хейтеров.

При этом было прекрасно видно, насколько дорогие кружевные трусики она носит, и брендированный лифчик.

"Когда в купальнике - норм, когда в белье - фу как стыдно. WTF?", - подписала она фото.

На снимке девушка продемонстрировала свое оргомное тату на правом бежре, и тату поменьше, при этом спрятав лицо за телефоном, и придерживая одной рукой грудь.

Огромное зеркало в полный рост в полной мере позволяет оценить ее хрупкую стройную фигурку и длинные ноги.

Полина Логунова впечатлила сэлфи в белье/ скриншот

Прикол в том, что девушки часто публикуют фото в самых вульгарных купальниках - и при этом пишут друг-другу одобрительные комментарии, а стоит кому-то сняться в белье - ее сразу же "заклевывают" хейтеры.

Так что сэлфи Логуновой в Stories ловко обыгрывает эту ситуацию, ведь ее фигуру сложно раскритиковать только из-за разного белья.

Ранее Дочь Поляковой в купальнике похвасталась сэлфи в зеркале.