Леся Никитюк без белья засветила упругую грудь на селфи

25 июня 2019, 05:33

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась отличной внешностью на горячем селфи.

Леся Никитюк
Леся Никитюк без белья сняла селфи в зеркале / Instagram

Партнерша Притулы на шоу Хто Зверху Леся Никитюк решила спровоцировать коллективный сердечный приступ у поклонников снявшись в сексуальном наряде.

Своим откровенным стильным образом Леся Никитюк похвасталась в соцсетях.

"This is my look of the day", - сказала Леся (Это мой дневной стиль), опубликовав короткое видео в Stories.

На нем она позирует в блестящем серебристо-голубоватом платье с открытым животом и очень глубоким декольте, которые позволяют заметить, что не может быль и речи, чтобы под него надевать белье.

Леся Никитюк
Леся Никитюк впечатлила откровенным нарядом / скриншот

Девушка присоединилась к флэшмобу, который запустила ее подписчица - в предыдущем Stories она перепостила ее ролик, где девушка утверждает, что это ее Лук оф зе дей с работы.

Леся Никитюк
Леся Никитюк показала шикарную фигуру / скриншот

В Stories не видно комментариев, но никто не сомневается, что поклонники пришли в восторг от внешности Леси, и вскоре в ее Instagram добавится целая масса подобных материалов.

Ранее жена Ступки Полина Логунова поделилась откровенным фото в кружевном белье.

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