"Какой хороший попик": Мокрая Тина Канделаки поделилась пикантным фото

Тина Канделаки поделилась пикантным фото / Instagram

Российская телеведущая Тина Канделаки поделилась откровенным фото в бассейне, чем вызвала буйные обсуждения у подписчиков.

Канделаки засветила соблазнительную фигурку на фото в Instagram.

"Ну что, москвичи, чувствуете, что наш город постепенно превращается в Хургаду? Уже которую неделю стоит немыслимая жара, а метеорологи все не могут определиться — придет к нам похолодание или нет.⠀Хоть я и люблю такую погоду, но иногда нужно охлаждаться. Бассейн — идеальное сочетание спорта и отдыха от зноя. А вы как спасаетесь от жары?)", - написала она, добавив фото, где она соблазнительно позирует у бассейна.

На фото она позирует в синем купальнике у бассейна, демонстрируя голую спинку, тонкую талию и накачанные бедра. Девушка завязала волосы на затылке узлом, а голову повернула для фото в профиль.

Тина Канделаки в купальнике / Instagram

Подписчикам очень понравилось ее фото, чем они поспешили поделиться в комментариях.

Тина Канделаки вызвала фурор/ скриншот

"Какой хороший попик", "Вот это да", "Красиво", "Статная женщина", "Послушайте Тина вы же рыбка", "Красиво. Стильно", - пишут в комментариях, а также делятся о том, какая погода в каких регионах России. Кто-то даже попросил прокомментировать ситуацию в Грузии.

Тина Канделаки в купальнике / скриншот

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