Дочь Брежневой чуть не вывалила грудь из крошечного бикини

Соня Киперман засветила грудь/ Instagram

18-летняя Соня Киперман только в этом году закончила школу, но уже давно перехватила у мамы привычку публиковать пикантные фото в бикини.

Новые снимки Сони Киперман действительно взбудоражили сеть - они были настолько горячими, что один она просто удалила.

Соня отдыхала и загорала у бассейна в действительно крошечном бикини, и решила устроить фотосессию - часть фото попала на ее страницу, а кое-что она оставила в Stories.

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Однако, первое фото, где она полулежит на боку, девушка удалила. На нем при виде снизу создалось впечатление, что ее грудь едва удерживается в купальнике, и то ли она сама решила, что фото слишком откровенное, то ли мама отругала.

Соня Киперман сняла грудь крупным планом / Instagram

Второе фото в инсте поскромнее - стоя на фоне травки и деревьев в том же мини-бикини, Соня подписала так: "Может, они не удалят, это фото", намекая, что предыдущий снимок пропал не по ее вине.

Соня Киперман позировала в бикини / Instagram

Ну, а чтобы добавить пикантности сверху, девушка запостила в Stories как она после купания в бассейне облокотилась на бортик, демонстрирую свои формы.

Соня Киперман показала грудь / скриншот

В комментариях к фотке ее друзья стали убеждать, что с этой фотографией все нормально, и админы Instagram ее не тронут.