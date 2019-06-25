Пугачева засветила грудь в полупрозрачном наряде

Алла Пугачева всегда остается в трендах моды, и не отказывается от полупрозрачных легких нарядов летом.
Алла Пугачева, которая выглядит моложе Светланы Лободы, впечатлила своих фанатов пикантным нарядом.
Пугачева попала в кадр в откровенном наряде с шикарной прической в одном из салонов красоты.
70-летняя примадонна примерила белую полупрозрачную блузку, под которой на фото видно грудь певицы.
Поклонники пришли в восторг и откровенно забросали комплиментами свою звезду, и дпже сотрудников салона, которые участвовали в ее преображении.
"Алла sexy girl", "Какая красотка", "Молодо выглядит! Красотка!", "Свежо и молодежно. очень к лицу Алле Борисовне", - пишут они.
Однако оказались люди, которые раскритиковали Пугачеву и ее фанатов: "По-моему, вульгарно", "Жополизы"", - написали пользователи соцсетей.
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