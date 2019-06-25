Пугачева засветила грудь в полупрозрачном наряде

Алла Пугачева засветила грудь / соцсети

Алла Пугачева, которая выглядит моложе Светланы Лободы, впечатлила своих фанатов пикантным нарядом.

Пугачева попала в кадр в откровенном наряде с шикарной прической в одном из салонов красоты.

70-летняя примадонна примерила белую полупрозрачную блузку, под которой на фото видно грудь певицы.

Поклонники пришли в восторг и откровенно забросали комплиментами свою звезду, и дпже сотрудников салона, которые участвовали в ее преображении.

Алла Пугачева / Instagram

"Алла sexy girl", "Какая красотка", "Молодо выглядит! Красотка!", "Свежо и молодежно. очень к лицу Алле Борисовне", - пишут они.

Алла Пугачева / скриншот

Однако оказались люди, которые раскритиковали Пугачеву и ее фанатов: "По-моему, вульгарно", "Жополизы"", - написали пользователи соцсетей.

Алла Пугачева / скриншот

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