Голая актриса 95 квартала взбудоражила откровенным фото

25 июня 2019, 15:58

Одна из популярнейших актрис Женского Квартала певица Марта Адамчук порадовала поклонников интимным фото.

Марта Адамчук
Голая Марта Адамчук впечатлила фанатов / Instagram

Певица и актриса Марта Адамчук на фоне неимоверной жары отправилась на пляж, гед устроила фотосессию полностью обнаженной.

Интимные фото с горячей фотосессии Марта опубликовала в Instagram.

"Что делать, когда очень хочется сладкого, но нельзя - медитировать:)", - подписала она фото, где позирует голая.

На снимке видно, как девушка сидит на берегу озерца или речки совершенной обнаженной. На фото она повернулась спиной, но это не мешает отметить плавные линии ее фигуры, тонкую талию и равномерный загар без следов лифчика и трисиков.

Поклонники и друзья девушки оценили ее снимок, написав кучу комплиментов и приколов.

Марта Адамчук
Марта Адамчук без белья / Instagram

"Если нельзя сладкое, можно полусладкое", "Завидую рибалкам по ту сторону озера", "Гитара", "Фигурка просто вау", "Утонченность", "Как я люблю этот бренд купальника", "Если сильно хочется, тогда можно", - пишут поклонники.

Марта Адамчук
Голая Марта Адамчук / скриншот

А подружка Марты Вера Кекелия написала одной из первых, правда, очень таинственный коммент - "Ох и Мартуся".

Кроме того, Марта опубликовала черно-белый вариан фото в Stories.

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