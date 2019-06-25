Большая маленькая ложь 2 сезон 4 серия: новый трейлер онлайн

Большая Маленькая ложь 2 сезон 4 серия: онлайн / скриншот

Новая 4 серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь выходит в воскресенье 30 июня на телеканале НВО.

Внимание в трейлере новой серии обращается на Селесту и Бонни - они снова переживают тяжелые дни.

Нам показано, как Селеста принимает душ, снова обдумывая ситуацию с Перри.

За кадром голос Мари Луизы - "Люди просто так не пропадают, они оставляют часть себя в наших сердцах". Потом Голос Селесты: "Есть Границы, Мари Луиза", и, вероятно, ответ: "Я не настолько уверена в этом, как ты".

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Также показывают, как Мари Луиза помогает детям Селесты готовиться к Хэллоуину - резать тыквы, а их мать наблюдает за этим.

Потом в кадре появляется взволнованная Бонни, и кажется, что Мари Луиза на нее смотрит. На заднем плане слышатся ее слова: "Кажется, все уже распутывается".

Большая Маленькая ложь 2 сезон 4 серия: Хэллоуин / скриншот

"Я пустила ее в мою жизнь, мой дом. Я доверяла ей", - говорит Селеста. На этом заканчивается ролик - в последнем кадре мы видим детектива Квинлан в коридоре.

Большая маленькая ложь 2 сезон 4 серия смотреть онлайн трейлер:

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.