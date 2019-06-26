Лобода без белья испробовала новый облегающий костюм

26 июня 2019, 01:14

Светлана Лобода вспомнила, что давно не выставляла напоказ откровенных фото, и решила срочно это исправить.

Светлана Лобода
Светлана Лобода без белья покрутилась перед зеркалом / Instagram

Певица Светлана Лобода, которая недавно побыла в гостях у Аллы Пугачевой, избавилась от белья, чтобы продемонстрировать новый костюмчик.

Певица сделала селфи в спортзале, продемонстрировав новый наряд, который носят без белья.

Лобода решила повергнуть поклонников в шок, продемонстрировав свои соблазнительные формы в супер-облегающем спортивном трико.

Она опубликовала в своем Stories фото и видео-бумеранг, где позирует так, чтобы продемонстрировать все изгибы фигуры. На видео можно проследить, что под трико отсутствует лифчик, который должен выпирать, даже если он спортивный. Например, трусики под этим трико вполне заметны.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

На фото, которое более четкое, нежели видео, видно, что Лобода еще и без макияжа - остались только накрашенные ногти.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / скриншот

Не исключено, что Лобода решила показать, что она отлично выглядит после того, как в сети разошлось совместное фото с Пугачевой, которая выглядит моложе Лободы.

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Светлана Лобода
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