Звезда журнала Maxim засветила изящное тело в купальнике на фото

Девушка в очередной раз доказала, что умению красиво раздеться тоже нужно учиться.
Известная американская модель Оливия Калпо снялась в откровенной фотосессии для популярного издания Sports Illustrated Swimsuit.
Соблазнительные снимки опубликовали на официальной странице журнала в социальной сети Instagram.
Калпо на живописном пляже примеряла в откровенных купальниках-бикини разных фасонов.
Автором съемки выступла известный фотограф Жозефина Клаф.
Напомним, ранее Оливию Калпо журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной-2019.