Молодая порноактриса похвасталась телом на откровенных фото

Популярная молодая американская порноактриса Абелла Дэнжер решила завести фантазию своих фанатов и опубликовала в Instagram новую серию откровенных снимков.

Она родилась в Майами в 1995-м (штат Флорида) в семье еврейско-украинских эмигрантов. Уже с трех лет родители отдали ее на бальные танцы.

Судя по всему, Дэнжер всегда отличалась раскованностью и легким нравом, поскольку она утверждает, что первый раз занялась сексом в шестнадцать лет. Сразу после достижения совершеннолетия она дебютировал в порно для популярного сайта Bangbros (июль 2014-го).

С тех пор Дэнжер успела сняться более чем в 670 фильмах и роликах для самых популярных студий.

Напомним, ранее В Новой Зеландии порноактриса Алисия Амира "превратила" себя в куклу из секс-шопа. До этого польская порноактриса Аманда Фокс похвасталась пышной грудью и ягодицами в спортивной одежде.

