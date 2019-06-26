"Сочная бамбита": Настя Каменских показала огромную грудь в наряде без белья

Настя Каменских после перерыва на концерты снова постит пикантные фото в сети, и похвалилась откровенным платьем, которое надела на съемки Х-Фактора.
Певица Настя Каменских впечатлила новым горячим фото, которое она сделала в первый день съемок 10 сезона Х-Фактора, на котором она судья.
Каменских сверкнула загорелым телом в шикарном платье, и опубликовала фото в Instagram.
Она снялась в очень интересной локации, продемонстрировав стройные загорелые ножки и огромную грудь в очень глубоком декольте в облегающем платье.
Несмотря на ступеньки, рядом с которыми она снялась, Настя позирует на огромных каблуках.
"Богиня, да и только", "Ты просто роскошная девушка ", "Сочная бамбита", "Красотка", "Бомбита", "Нежная КРАСОТКА, супер фотка!", "Шикарна".
Некоторые посчитали, что после отдыха Настя забеременела: "Вас не здається що у Насті живіт???", "И почему я всё время думаю что Настя беременна?", "Настя ты беременная", "Походу уже беременная!".
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