"Сиськи опять пропали": звезда сериала Школа разделась до кружевного белья

Лиза Василенко поделилась пикантным фото/ Instagram

Актриса и блогер Лиза Василенко взбудоражила поклонников откровенным снимком, где позирует в кружевном белье.

Звезда сериала Школа и в жизни не пай-девочка, что регулярно доказывает фотками в Instagram.

На снимке она позирует в черных кружевных стрингах, и белой коротенькой рубашечке, соблазнительно потягиваясь и забрасывая руками мокрые волосы назад.

Лиза Василенко / Instagram

Поклонники в комментариях разделились на две группы, часть троллит Лизу за то, что она странно выбрала наряд - "Ты смотри что бы твои фанатики не стали за тобой повторять эти фото(я имею ввиду тех кому 10-13 тип такое)", "Сиськи опять пропали. Ору чет,зато жопа теперь появилась", "Как это понимать, Лиза?".

Лиза Василенко / скриншот

А другие просто восторгаются ее внешностью и щедро отсыпают комплиментов: "Какая. Уххх", "Шикарнааяя", "Нереальная".

Лиза Василенко / скриншот

Ее фото за 2 часа набрало 64,5 тысячи лайков и стони комментариев, и продолжает набирать далее.

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